Türk Kızılayı, Uluslararası Yardımlar Yapmaktadır

KIZILAY’IN TARİHİ ÖNEMİ

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türk Kızılay’ın 157. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerleri Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılay, sınırları aşan ve insan ayrımı gözetmeyen çalışmalarıyla uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirlik ve itibarıyla öne çıkıyor.

KIZILAY’IN TOPLUMDAKİ YERİ

Vali Aktaş, Kızılay’ın Türk milletinin gönlünde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Aktaş, şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında en zor zamanlarda insanların barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan Türk Kızılayı, kan bağışı, ilk yardım, sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif rol üstlenmiştir.”

KIZILAY’A ŞÜKRANLAR

Ayrıca Aktaş, Türk Kızılay’a her afette ve olayda yardıma ilk koşanlardan biri olduğu için, gönüllü olarak görev yapanlara ve maddi ve manevi destek sunanlara teşekkürlerini sundu. “Bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.