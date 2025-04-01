Türk Kulüplerinden Eğlenceli 1 Nisan Şakaları

FUTBOLDA ŞAKA GÜNÜ RENK KATTI

Türk futbol kulüpleri, 1 Nisan Şaka Günü’nde dikkat çeken paylaşımlar yaptı. TFF 2. Lig temsilcisi Karaman FK, Cristiano Ronaldo’yu transfer ettiğini açıkladı. Diğer yandan, TFF 3. Lig takımı Denizlispor, Lionel Messi ile 1 günlüğüne sözleşme imzaladığını duyurdu.

KRISTIANO RONALDO TRANSFERİ

Karaman FK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo ile anlaştıklarını belirtti. Bu bilgi, futbolseverler arasında kısa sürede büyük yankı buldu. Fakat, şakanın fark edilmesiyle birlikte eğlenceli yorumlar baş gösterdi. Karaman FK’nın Ronaldo transferi, oldukça dikkat çekici bir hamle olarak değerlendirildi.

LİONEL MESSİ İLE SÖZLEŞME

Bu ilginç 1 Nisan şakasına yanıt da gecikmedi. Denizlispor, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından “Ailemize hoş geldin, Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık” şeklinde bir paylaşıma yer verildi.

EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

Bu eğlenceli 1 Nisan şakaları, Türk futboluna farklı bir renk kazandırdı. Kulüplerin sosyal medya hesaplarında bu şakalar, binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekti.