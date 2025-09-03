“Türk-Kürt Kardeşliği, Düşmanlarımızın Korkusudur.”

KARDEŞLİK VURGUSU

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin tarihi bir dönüm noktası yaşadığını ve bu sürecin milli birlik ile kardeşliğin güçlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Turunç, “Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya gündemine yön veren, mazlumların yegâne sancaktarı bir ülke haline gelmiştir” dedi.

GÜVENLİK VE BEKA VURGUSU

İsmail Hakkı Turunç, İsrail’in saldırgan politikalarına dikkat çekerek, Türkiye’nin güvenlik ve bekasının tehdit altında olduğunu vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, Hamas Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapmaktadır. Bu gerçek, Türkiye’nin hedefte olduğunun en bariz göstergesidir. Böyle bir süreçte kardeşlik bağlarını güçlendirmek, milli değerlerimiz açısından vazgeçilmez bir zorunludur” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ BAĞLANTISI

Turunç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mevcut tehditlerle bağlantısını dile getirerek, “FETÖ, Türkiye’yi hedefe koyanların kurşun askeri ve gönüllü kuklası olmuştur” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan sürecin tarihi bir adım olduğunu ifade etti. “Terörsüz Türkiye süreci, milli birliğimizin kolonlarını sağlamlaştırmış, bin yıllık beraber yaşama ülkümüzün temelini yıkılmaz hale getirmiştir” diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE YORUMU

Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesinin Türkiye düşmanlarının en büyük korkusu olduğunu belirten Turunç, “Türkiye’de terör bittiğinde, siyasi, ekonomik ve sosyal malzemesi kalmayacak olanların bu süreci provoke etme çabalarını görüyoruz” dedi. Ayrıca, TBMM bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun faaliyetlerine destek verdiklerini vurguladı. “Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bu sürecin hiçbir aşamasında pazarlık, taviz veya gizli girişim söz konusu olmamıştır” diye ekledi.

