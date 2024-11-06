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Ekonomi

Türk Lirası Dolar Karşısında Güçleniyor

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TRUMP’IN ZAFERİ SONRASI DÖVİZ PİYASALARI

Trump’ın seçimi kazanmasının ardından, Türk Lirası, gelişmekte olan piyasalarda dolara karşı tek kazanan para birimi olarak öne çıkıyor. Grafiklere baktığımızda, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kazandığı dikkat çekiyor.

DÖVİZ KURLARINDA SON GELİŞMELER

Dolar/TL, saat 11.33 itibarıyla yüzde 0,17’lik bir azalış göstererek 34,22’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,70 oranında düşüşle 36,83’ten, sterlin/TL de yüzde 1,37 değer kaybıyla 44,13’ten satılıyor.

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