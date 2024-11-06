Türk Lirası Dolar Karşısında Güçleniyor

TRUMP’IN ZAFERİ SONRASI DÖVİZ PİYASALARI
Trump’ın seçimi kazanmasının ardından, Türk Lirası, gelişmekte olan piyasalarda dolara karşı tek kazanan para birimi olarak öne çıkıyor. Grafiklere baktığımızda, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kazandığı dikkat çekiyor.
DÖVİZ KURLARINDA SON GELİŞMELER
Dolar/TL, saat 11.33 itibarıyla yüzde 0,17’lik bir azalış göstererek 34,22’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,70 oranında düşüşle 36,83’ten, sterlin/TL de yüzde 1,37 değer kaybıyla 44,13’ten satılıyor.