Türk Lirası Mevduatlarda Stopaj Oranı Artışı

MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ ORANLARI ARTIYOR

Türk Lirası mevduat ve fonlar için uygulanan stopaj oranları, 6 ay vadeli hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Bu düzenleme, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddeleri çerçevesinde yapıldı ve Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

DÜZENLEME DETAYLARI VE SON TARİHİ

Yeni düzenlemeyle Türk Lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı. Buna göre, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan düzenlemede, 6 ay vadeli mevduatlardaki stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a çıkarıldı, 1 yıl vadeli hesaplarda ise oran yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltildi. Ek olarak, 1 yıldan uzun vadeli mevduat için daha önce yüzde 2,5 olan stopaj oranı ise yüzde 5 olarak uygulanacak.