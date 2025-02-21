Türk Lirasındaki Değişiklik Darphaneyi Etkiledi

ALIM GÜCÜ KAYBI VE PARA ÜRETİMİ

Yüksek enflasyon, Türk lirasının alım gücünü olumsuz etkiliyor. Bu durum, para üretimini de direkt olarak etkiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne ait verilere göre, Ocak ayında tedavüle yeni madeni paralar sokulmamış durumda. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde paralar basılmadı.

YENİ MADENİ PARA TEDAVÜDE

2025 yılı Ocak ayında, toplamda 62 milyon 429 bin adet madeni para piyasaya sürüldü. Bu miktar arasında 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet 1 TL ve 16 milyon 853 bin adet 5 TL bulunuyor. Böylece, tedavüldeki beş TL sayısı 201 milyon 262 bin 807 adede, bir TL sayısı 4 milyar 354 milyon 747 bin 610 adede ve 50 kuruş sayısı ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adede ulaştı.

TOPLAM PARA MİKTARI

Tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adede ulaşmış durumda. Bu rakam, enflasyonun etkisiyle Türk lirasının değer kaybettiği bu dönemde dikkat çekiyor. Para arzını artırma çabaları sürerken, alım gücündeki kaybın devam etmesi, ekonomik belirsizlikleri beraberinde getiriyor.