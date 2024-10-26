Türk Makarnası: Dünya Pazarında Yükselişi İle 166 Ülkede!

DÜNYA MAKARNA TİCARETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ

Türk makarnası, dünya genelinde her geçen gün artan bir paya sahip ve 166 ülkede tüketiliyor. Türkiye, makarna üretiminde ve ihracatında İtalya’nın ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu yıl yıl sonu için hedeflenen dış satım miktarı 1,5 milyon ton olarak belirlenmiş durumda. Türk makarnası, buğdaydan üretilmesi ve kalitesiyle dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’nin 20 bin ton kotasına rağmen, son dönemde gerçekleştirilen ihracat rakamları oldukça etkileyici.

Bu yılın ilk sekiz ayında, 984 bin ton Türk makarnası ihraç edildi. Bu ihracat, Güney Amerika, Afrika ve Japonya gibi bölgeleri kapsayarak 166 ülkeye ulaşıyor. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, Türk makarnasının dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Göymen, şöyle belirtti: “Türkiye makarna üretiminde ikinci büyük ülke hem de ikinci büyük ihracatçı. İhracatımız geçen yıl 1 milyon 370 bin ton civarında. Bu tonajın sadece 20 bin tonu Avrupa ülkelerine. İtalya’nın ihracatına baktığımızda ise yaklaşık yüzde 60’ını Avrupa ülkelerine yapıyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatıyla İtalya’nın Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatı birbirinden çıkararak baktığımızda aslında Türkiye dünyaya daha fazla ihracat yapıyor.”

DÜNYA MAKARNA GÜNÜ VE TÜRK MAKARNASININ KALİTESİ

Göymen, 25 Ekim Dünya Makarna Günü’nün Türkiye’nin başvurusu sayesinde kabul edildiğini ve kutlandığını belirtti. Türk makarnasının kalite ve lojistik açıdan güçlü bir konumda olduğunu aktaran Göymen, “Ülkemiz Mezopotamya’da bulunuyor ve burası durum buğdayının gen merkezi. Türkiye’de üretilen makarnalar durum buğdayından yapılıyor. Ülkemiz çok şanslı, dünyada durum buğdayı ekmeklik buğdaya göre daha pahalıdır. Bizim ülkemizde iki buğday arasındaki fark çok uzak değil. Türk halkı, durum buğdayından üretilen makarna tüketiyor. Türk makarnası hem teknolojik anlamda hem de yatırım anlamında uzun bir mesafe kat etti. Son 10 yıl içinde bu takdir görüyor.” dedi.

TÜKETİMDEKİ GELİŞMELER

Türkiye, makarna tüketiminde dünya genelinde 8’inci sırada bulunuyor. Göymen, Türk makarnasının üretim ve ihracatındaki konumunu vurgularken, tüketimde de artış olacağını dile getirdi. “İtalya yılda 21 kilogram, Yunanistan 17 kilogram tüketiyor ama Türk halkı 8 kilogram tüketiyor. Halkımız yavaş yavaş makarnayı seviyor. Önümüzdeki yıllarda bu tüketim artacaktır. 2025’te Dünya Makarna Günü’ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Yatırımcıların ülkemize gelmesi hepimiz için iyi olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.