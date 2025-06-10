Türk Maldivleri Atatürk Barajı Güzelliği

TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ OLARAK BİLİNEN BÖLGE

Adıyaman’daki Atatürk Barajı, yaz aylarında yeşil ve mavi renkli gölü ve beyaz sahili ile göz alıcı bir güzellik sergiliyor. Maldiv adalarını andıran bu bölgedeki adalar, yarımadalar ve beyaz kıyıların etkileyici manzarası dron kamerası ile kaydediliyor. Mavi, yeşil ve beyazın etkileyici uyumunu yansıtan bu görüntüler, suyun ve toprağın birleşimini adeta resmediyor. Adalarda açan çiçekler ise görsel bir şölen havası sunuyor.

1990 yılında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Atatürk Barajı, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü olarak kayıtlara geçen Atatürk Barajı, 817 kilometrekarelik yüzölçümü ile dikkat çekiyor. 180 kilometre uzunluğunda ve toplam su hacmi 48,5 milyar metreküpe ulaşan baraj, doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.