Türk Medyası Filistin’de Önemli Rol Oynadı

YARGI SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk yargısının milletin yargısı olduğunu 15 Temmuz’da gözler önüne serdiğini belirtti. Tunç, “Eski yargı sistemi geride kaldı.” ifadelerini kullandı.

MEDYANIN FİLİSTİN KONUSUNDAKİ ROLÜ

Adalet Bakanı Tunç, “Türk medyası Filistin konusunda da gerçekten önemli bir sınav vermiştir ve takdire şayandır bu konuda. Özellikle Anadolu Ajansının topladığı deliller, TRT’nin kaydettiği görüntüler, özel televizyonlarımızın kaydettiği görüntüler, bunlar hepsi birer kanıt.” dedi. Tunç, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenen Adalet ve Medya İlişkisi Paneli’nde, 7 Ekim 2023 itibarıyla Filistin’de ciddi bir soykırımın yaşandığını ve bu süreçte yaklaşık 50 bin insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu kayıpların yüzde 80’inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu vurguladı.

ULUSLARARASI MEDYANIN ELEŞTİRİSİ

Tunç, uluslararası medyanın, katledilen çocukların haklarını koruyamadığını ifade etti ve “Uluslararası medya, Filistin’de katliam yapanları adeta destekleyen bir dezenformasyon yapıyor.” dedi. Bununla birlikte Türk medyasına olan güveni dile getirirken, Anadolu Ajansı ve TRT’nin Filistin’den sağladığı belgelerin önemine dikkat çekti.

ÖNEMLİ KANITLAR VE ŞEHİTLER

Adalet Bakanı, “Filistin’deki mazlumların hakkının korunması ve uluslararası hukuk bağlamında çok önemli belgeleri Türk medyasının sağladığını” söyledi. Tunç, “Bu anlamda TRT, Anadolu Ajansı şehit verdi, kameramanı orada şehit edildi. Canları pahasına mücadele ettiler.” ifadeleriyle Türk medyasının cesaretini vurguladı. Bakan Tunç, “Filistin’de şehit olan tüm mazlumları rahmetle anıyorum.” dedi.