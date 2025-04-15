Türk Medyasında Skandal Aşk Konuşuluyor

SKANDAL NİŞAN VE YASAK AŞK

Türkiye, damat ve kayınvalide arasında yaşanan bir yasak aşkı konuşuyor. 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra ciddi bir skandal patlak verdi. Dilek Şahin, Esra Erol’a başvurarak nişanlısı Cuma’nın 47 yaşındaki annesi Güldane Şahin ile kaçtığını iddia etti. Yapılan araştırmalar, Doğan’ın kayınvalidesiyle yasak bir ilişki yaşadığına ve bu kadının hamile kaldığına dair bilgileri ortaya koydu.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan olayın ardından, polis ekipleri programın stüdyosuna geldi. Canlı yayını ihbar kabul eden polis, Cuma Doğan ve Güldane Şahin’i gözaltına aldı. İkili, Dilek’e tehdit ve şiddet uyguladıkları gerekçesiyle emniyete götürüldü. Ayrıca, Cuma Doğan’ın asker firarisi olduğu anlaşılınca skandal daha da derinleşti. Dilek, programa katıldığında, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, fakat bu durumu babasına anlatırsa hayatının tehlikede olduğunu dile getirdi.

KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK PROBLEMLER

Engelli raporu bulunan genç kız Dilek, babası Turan Şahin ile birlikte programda yaşadıklarını anlattı. Dilek, annesi Güldane’nin nişanlısı Cuma Şahin’i kaçırdığını söyledi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını aktaran Dilek, “Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum” dedi. Ayrıca, Güldane’nin Cuma’dan 3 aylık hamile olduğu bilgisi de yayın sırasında ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA RAHA BİR TAVIR

Esra Erol’un sorularına cevap veren Cuma Doğan’ın tavırları dikkat çekti. Erol, “Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?, “Siz Güldane Hanım’la neden kaçtınız?” diye sorduğunda, damat, “Evlenmek için kaçtık” yanıtını verdi. Güldane’nin, Cuma’nın kaynanası olduğunu belirten Esra Erol’a, Cuma Doğan “Yok ablacım” diyerek yanıt verdi. Damat ve kayınvalidenin yayındaki rahat tavırları, izleyenleri çileden çıkardı.

SOSYAL MEDYADA REAKSİYON

Tepkilerin odağı olan yasak aşk hakkında yeni detaylar da sosyal medyada yer buldu. Damat ve kayınvalidenin arasındaki samimi anlara dair görüntüler, sınırları aşan bir şekilde şakalaştığını gösteriyordu. Bu skandal, sosyal medyada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.