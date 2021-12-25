Türk-Metal Sendikası greve gidiyor

Türk Metal Sendikası 130 bin işçisi ile greve başlayacağını açıkladı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmayınca 130 bin işçi greve başlayacağını açıkladı.

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası arasındaki görüşmelerde ücret artışına ilişkin maddelerde anlaşma sağlanamamıştı.

İşveren ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında artış önermiş bu öneri Türk Metal Sendikası tarafından reddedilmişti.

Türk Metal Sendikası grev kararı alındığını açıkladı.

Başkan Pevrul Kavlak, “Artık sözün bittiği yerdeyiz, bıçağın kemiğe dayandığı noktadayız” dedi.