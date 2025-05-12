Türk Milletinin Geleceği Güvende

ERDOĞAN’DAN ANNE GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye’nin kaptan köşkü Allah’a binlerce kez hamdolsun ki liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, 86 milyonun istikbali güvende, emin ve ehil ellerdedir.” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenerek, Anneler Günü’nün kutlandığını hatırlatan Erdoğan, tüm anneleri bir kez daha tebrik etti. “Karşılık beklemeyen bir sevginin, uçsuz bucaksız bir muhabbetin, hiç bitmeyen bir fedakarlığın ve sonsuz bir şefkatin şahikası olan eli öpülesi tüm annelere hürmetlerimi arz ediyorum.” diyen Erdoğan, merhum annesi başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm annelere rahmet diledi. Ayrıca, şehitlerin ve gazilerin onurlu annelerine sabır temennisinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ GÜVENDE

Erdoğan, “Biz topraklarına ‘Anadolu’ diyen, ‘analar yurdu’ diyen, ‘ana gibi yar olmadığına’ inanan bir milletin mensuplarıyız.” dedi. Annelerin, hayat mücadelesinde en güçlü dayanakları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Gerek millet gerekse fert olarak, annelerimize ne kadar sahip çıkarsak, o kadar huzura ve felaha ereceğimizin bilinciyle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, 81 vilayetinin her karışında güvenliğin, adaletin, özgürlüklerin ve kalkınmanın egemen olduğu bir ülke inşa etmek için durmaksızın koşturduğunu belirtti.

HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

“Biz, yolumuzu kesecekler, ayağımıza çelme takacaklar, hedeflerimizle aramıza girecekler diye yola çıkmaktan çekinen bir hükümet değiliz.” diyen Erdoğan, 23 yıldır hayalleri hedeflere dönüştüren bir kadro olduklarını vurguladı. “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu da gerçeğe çıkarmak için çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, ulusun daha aydınlık bir geleceğe doğru gittiğine inandığını dile getirdi.

KABİNE TOPLANTISI’NDAKİ GÖRÜŞMELER

Bölgedeki ve dünyadaki kritik gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, yapılan Kabine Toplantısı’nda güvenlik, dış politika, turizm ve ekonomi gibi konuları ele aldıklarını ifade etti. Son yılların en sancılı günlerini yaşadığını belirttiği insanlığın, yeni çatışmalara ve gerilimlere maruz kaldığını söyledi. Erdoğan, Türkiye’nin bu “kaotik iklimi” en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı avantajlara dikkat çekti.

KÜRESEL İKLİMDEKİ BELİRSİZLİKLER

Dünyanın bir yol ayrımında olduğunun giderek netleştiğini ifade eden Erdoğan, “Daha açık söylemek gerekirse, insanlık bir bilinmezlik girdabına doğru hızla sürükleniyor.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olağanüstü durumlarda gösterdiği başarıları örnek göstererek, milletin bu yönetim değişikliğinin faydasını her geçen gün daha iyi anladığını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ PARLAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel atmosfer ne kadar kaotik olursa olsun, Allah’ın yardımıyla, gemiyi güvenli limanlara mutlaka ulaştıracağız.” dedi. Böylece, geçmişte yaşanan krizlerde olduğu gibi, bu süreçten de güçlenerek çıkacaklarına inandığını ifade etti. Ecdattan tevarüs edilen mirasla ve kadim devlet geleneği ile ilerleyeceklerini belirtti.