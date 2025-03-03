ŞAMPİYONADA TÜRK MİLLİ TAKIMI BAŞARI GÖSTERDİ

27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası’nda Türk Milli Karate Takımı şampiyon oldu. Ankara’yı temsil eden milli takım kafilesinde 5 sporcunun yer aldığı bu mücadelede, Karadağ’ın Budva eyaletinde düzenlenen şampiyona, çeşitli yaş gruplarında birçok başarı ile sonuçlandı.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

+35 yaş kadın kategorisinde Betül Çilek Tatar, elde ettiği 1 altın ve 1 bronz madalya ile öne çıkarken, Berrin Erevik de 1 altın madalya kazandı. Aysun Kezban Ant, 1 bronz madalyanın sahibi oldu. +55 yaş erkeklerde ise Ertaç Sezgin 1 altın madalya kazanırken, +35 yaş erkekler kategorisinde Turgay Okumuş 1 gümüş madalyayı aldı. Milli karateciler toplamda 8 altın, 3 gümüş ve 10 bronz madalya ile şampiyonluğa ulaşırken, başkentli karateciler 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile katkı sağladı. Bu sonuçlarla birlikte milli takım, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan’ın yanı sıra genel klasman 5.’si olan Bosna Hersek’i de geride bırakmayı başardı.

TÜRK KARATESİ EMİN ELLERDE

Şampiyonanın genel değerlendirmesini yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Ankaralı sporcuların milli takıma katkısının oldukça önemli olduğunu belirtti. “Türk karatesi her yaşta ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Özellikle veteran sporcularımızın Türkiye genelindeki performansları gurur vericiydi. Bu durum genç sporcularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı. Her yaşta uluslararası arenada söz sahibiyiz. Türk karatesi emin ellerde” dedi.