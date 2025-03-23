Türk Milli Takımı, A Ligi’ne Yükseldi

A MİLLİ TAKIM MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Takım, İstanbul’da gerçekleştirdiği ve 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında Macaristan ile karşılaştı. Milliler, bu maçtan 3-0’lık bir galibiyet elde ederek A Ligi’ne yükselmeyi başardı.

MACAR TARAFINDAN SKANDAL TEPKİ

Puskas Arena’da oynanan maç öncesinde Macar taraftarlar, milli marşımız İstiklal Marşı çalınırken ıslıklar ile protesto etti. Bu durum, karşılaşmadan önce gerçekleşen seremonide marşın okunduğu süre boyunca devam etti ve Macar taraftarların bu çirkin tavrı, geniş bir tepki topladı.

YAYINDAKİ SORUNLAR

Karşılaşmayı yayınlayan TV8, Macaristan-Türkiye müsabakasının yalnızca tek bir kamerayla çekildiğini bildirdi. Yaşanan sorunlar nedeniyle, maçın geç yayınlanacağı belirtildi. Kanalda yapılan açıklamada, “Kanalımız, Macaristan-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, maç sırasında yayınlanan reklam panolarının beyaz görünmesi ve kameraların bu nedenle yakın çekim yapamaması dikkat çekti.

PENALTI VE GOLLERLE ÖNE GEÇTİK

Ay-yıldızlı ekip, 36. dakikada penaltı kazandı. Oğuz Aydın’ın ceza sahası sağından çıkardığı pasa hareketlenen İsmail, Fiola’nın müdahalesiyle yere düştü ve hakem Felix Zwayer, penaltıyı verdi. Hakan Çalhanoğlu, penaltıyı kaleci Dibusz’un soluna göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İki dakika sonra Arda Güler, Oğuz Aydın’ın pasıyla ikinci golü atarak skoru 2-0’a taşıdı. Arda’nın, gol sonrası Macar futbolcu Dominik Szoboszlai’ye yaptığı “Sus” işareti, olay yaratarak kısa sürede gündemin önemli konularından biri haline geldi.

GALİBİYETİ KUTFETTİK

Son olarak Abdülkerim Bardakçı, maçın 90. dakikasında takımının skorunu 3-0’a taşıyan golü atarak skoru belirledi. Bu sonuçla Türkiye, toplamda 5-1’lik skorla Macaristan’ı elemeyi başararak, UEFA Uluslar A Ligi’nde mücadele etme hakkını kazanmış oldu.