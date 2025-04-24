Türk Mimar Kaç, Japonya’dan Örnekler Verdi

AFET ÖNCESİ PLANLAMA ÖNERİLERİ

Japonya’da eğitim aldıktan sonra 10 yıl boyunca çalışan Türk mimar Rahman Kaç, “Afet öncesinde boş alanlarla ilgili bazı planlamalar yapılabilir. Altyapı, su, elektrik, yeme-içme, belki barınma… Bu tarz fonksiyonlar açık alanlara kazandırılırsa, afet sonrasında insanların kullanabileceği bir alan oluşturulabilir. Aynı şekilde afet parkları da oluşturulmalı.” diyerek afetle ilgili hazırlıkların önemini vurguladı. 2008 yılında 18 yaşındayken mimarlık eğitimi için Japonya’ya giden Kaç, okulunu bitirdikten sonra 10 yıl boyunca mimarlık şirketlerinde çalıştığını ve bu süreç boyunca depremle ilgili birçok çalışmaya katıldığını belirtti. İstanbul’daki son depremlerin ardından toplanma alanlarının, parkların ve kamusal alanların öneminin bir kez daha gündeme geldiğini ifade eden Kaç, depremle ilgili önerilerini aktardı.

JAPONYA’NIN DEPREM TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Mimar Kaç, Japonların depremle iç içe yaşamaya alıştığını ve bu alanda alınacak tedbirler konusunda ciddi adımlar attığını söyledi. Depreme hazırlanmanın önemi üzerinde duran Kaç, “Önceden hazırlık yapmak şart. Mesela insanlar deprem sonrasında açık alana gidip vakit geçirdi. Çok şükür yıkıcı bir deprem olmadı ama yıkıcı bir deprem olduğunu tahayyül edelim. Eğer yıkıcı bir deprem olsaydı insanlar orada bir süre kalmak zorunda kalacaktı.” diye konuştu. Japonya’daki uygulamaların Türkiye için örnek olabileceğine dikkat çeken Kaç, özellikle parkların belirli standartlar geçerli olması gerektiğini dile getirdi.

AÇIK ALANLARDA GEREKEN FONKSİYONLAR

Kaç, Japonya’da “afet parkları” kavramının hayata geçirildiğini ve Tokyo’da 50’den fazla afet parkı bulunduğunu belirtti. “Afet tuvaletleri taşınabilir, hızlı bir şekilde kuruluyor. Afet çarkları olabilir. Afet bankaları olabilir. Su tankları hemen devreye giriyor.” diyerek açık alanlarda sağlanacak çözümlerin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, İstanbul’daki 23 Nisan depreminde iletişim sorunlarının ortaya çıktığını hatırlatarak, kalıcı çözümler üretmenin hayati önem taşıdığını ifade etti.

HAZIRLIK VE BİLİNÇLENDİRME ÖNEMİ

Japonya’da deprem karşısında hazırlığın siyasetin ve ekonominin önemli bir parçası olduğunu dile getiren Kaç, insanları bilinçlendirmenin gerekliliğini vurguladı. 2019’da Tokyo’nun batısında bir okul tasarlandığını ve bu okulda afetle ilgili birçok düşüncenin gündeme geldiğini aktardı. “Afet anında insanların okul bahçesinde toplanıp temel ihtiyaçlarını giderebileceği fonksiyonlar kattık.” diyen Kaç, afet tuvaletleri ve spor salonları için korunaklı mekanlar oluşturduklarını belirtti.

DEPREMDE 3 KURALI

Mimar Kaç, depremle ilgili çalışmaların “3 kuralı” adı verilen kavramın dikkate alınarak yürütülmesinin faydalı olacağını söyledi. 3 dakika, 3 saat ve 3 gün kuralına göre yapılacak hazırlıkların büyük önem taşıdığını ifade eden Kaç, “3 dakika içinde insanlar yaşıyor mu? 3 saat içinde ailesi yaşıyor mu, yaşamıyor mu? 3 gün içinde dışarıdan herhangi bir yardım almadan bulunduğu yerde hayatını idame ettirebilir mi?” sorularının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kaç, her vatandaşın 5-10 dakika yürüme mesafesinde gidebileceği alanları önceden belirlemesi gerektiğini vurguladı.