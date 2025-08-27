Türk Moda Endüstrisi, Moskova’da BRICS+ Zirve’sinde. Emre Erdemoğlu, Türkiye’yi temsil edecek

Türk Moda Endüstrisi Moskova’da Yer Alıyor

Türk moda endüstrisi, 28–30 Ağustos tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilen BRICS+ Moda Zirvesi’nde temsil ediliyor. Cem Altan, Özlem Şahin Ertaş ve Bediz Yıldırım gibi önemli isimlerin katıldığı zirveyle eş zamanlı olan Moskova Moda Haftası’nda Türkiye’yi tasarımcı Emre Erdemoğlu temsil ediyor. Moskova, BRICS+ Moda Zirvesi’ne ev sahipliği yaparken, Türkiye kendi hızla büyüyen moda endüstrisi ve zengin tekstil mirasıyla dikkat çekiyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’ne (İTHİB) göre, Türkiye’nin tekstil ihracatı 2024 yılında 11,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracat ise rekor seviyelere çıktı.

Zirveye Katılan Önemli İsimler

Zirvede Türkiye’yi temsil eden isimler arasında, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, Modest Fashion Week’in CEO’su Özlem Şahin Ertaş ve Bediz Co. kurucusu Bediz Yıldırım bulunuyor. Cem Altan, zirveyle ilgili olarak şunları söylüyor: “BRICS+ Moda Zirvesi, yaratıcı diyalog, kültürlerarası işbirlikleri ve küresel moda endüstrisine ilham verebilecek fikir alışverişi için alan yaratıyor. Farklı ülkelerden markalar aynı alanı, fikirleri ve izleyicileri paylaştıklarında, yalnızca ticaretle değil, aynı zamanda diplomasiyle de etkileşime girerek ülkeler arasında anlayış ve takdiri güçlendiriyor.” Zirve gerçekleşirken, Cem Altan ulusal marka büyümesi ve küresel tedarik zinciri entegrasyonu arasındaki dengeyi ele alan bir oturumda konuşma yapacak. Ayrıca, BRICS ülkeleri ve ortaklarının alternatif tekstil hammaddeleri geliştirmek üzere yapabilecekleri ortak girişimler de tartışılacak; bu da Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan ilgili.

Türkiye Yeni Pazarlar Keşfediyor

BRICS+ Moda Zirvesi’ne Latin Amerika, Çin, Hindistan, Ortadoğu ve Afrika gibi bölgelerden tasarımcılar, üreticiler, üniversite temsilcileri, moda haftası organizatörleri ve alıcılar katılmakta. Türkiye, BRICS ile olan yakın iş birliği sayesinde bu zirveyi hem kumaş ve mamul ürünlerdeki yeniliklerini sergilemek hem de yeni pazarlar keşfetmek amacıyla değerli bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Moskova Moda Haftası kapsamında 28 Ağustos–2 Eylül tarihleri arasında 100’den fazla defile yapılacak. Rus tasarımcıların yanı sıra, 10 farklı ülkeden yaratıcılar da koleksiyonlarını izleyicilere sunacak. Türkiye’yi ise ilkbahardaki Moskova Moda Haftası’nda olumlu bir izlenim bırakan Emre Erdemoğlu temsil ediyor.