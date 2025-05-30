Türk Mutfağı Haftası, Geleneksel Tatlar

ETKİNLİĞİN ORGANİZASYONU

SUBÜ Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde geleneksel ve yöresel lezzetlerin sergilendiği bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay da yer aldı. Etkinlik esnasında SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sunuyor.

ÖZEL PASTA KESİMİ

SUBÜ’nün 7’nci yıldönümünü kutlamak amacıyla, Pastacılık ve Ekmekçilik Programı Öğretim Görevlisi Onur Tugay ile öğrencileri tarafından hazırlanan özel bir pasta kesildi. Ayrıca etkinlikte yerel ve ulusal düzeyde bilinen çok sayıda kuruluş ve firma, Türk mutfağının çeşitliliğini yansıtan stantlar açtı. Sapanca Turizm MYO’nun öğrenci ve akademisyenleri, ürün hazırlığı, sunumu ve organizasyon konularında aktif rol aldı. Öğrenciler, etkinlik süresince katılımcı kuruluş ve firmalarla birebir iletişim kurma imkanını yakaladı.

REKTÖR SARIBIYIK’IN VURGUSU

Sapanca Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Şevki Ulema’nın karşılama konuşmasından sonra, Rektör Sarıbıyık Türk mutfağının zenginliğini genç şef adaylarının üretimi ve yerel firmaların katkılarıyla bir araya getirmenin önemini belirtiyor. Sarıbıyık, ayrıca katılımcı kuruluş ve firmalara günün anısına teşekkür plaketi takdim ediyor.