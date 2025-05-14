Türk Müttefiklerle Barış İçin Çalışıyorum

ABD’Lİ SENATÖR LINDSEY GRAHAM’IN TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin bölgedeki önemli rolüne dikkat çekiyor. Graham, “Burada Türk müttefiklerimizle birlikte çalışarak Türkiye, İsrail ve hepimizin barış içinde bir arada yaşaması için bir yol bulmaya çalışıyorum.” şeklindeki değerlendirmesiyle dikkat çekti. Senatör, Türkiye ziyareti kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra X hesabında bir video mesaj yayınladı.

ANITKABİR ZİYARETİ VE BARİŞ VURGUSU

Anıtkabir’de Türk ulusunun kurucusu Atatürk’e saygılarını sunduğunu dile getiren Graham, “Suriye’ye barış ve istikrar getirmek için bir yol bulmaya çalışmak üzere buradayım.” ifadelerini kullandı. Türk-Amerikan ilişkilerine değinen Graham, Türkiye’nin bölgede önemli bir aktör olduğunu ve ABD’nin müttefiki konumunda bulunduğunu vurguladı. Graham, “Bazı farklılıklarımız var ama Türkiye birçok konuda önemli katkılar yapıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Ankara’ya gelme amacının bölgede istikrarı artırmak ve Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu belirtti.