Türk Müziği Çalıştayı Gerçekleşti

ÇALIŞTAYIN KAPSAMI VE KATILIMCILAR

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Gelenekten Günümüze Türk Müziği Çalıştayı’, İstanbul’daki Palet Türk Müziği İlkokulu’nda düzenlendi. Çalıştaya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ile İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan bu etkinlik, Türk müziğinin tarihsel rolü, eğitimdeki yeri ve yeni nesiller ile nasıl daha güçlü bağlar kurulması gerektiği üzerine mesajlar içerdi.

BİLAL ERDOĞAN’IN GÖRÜŞLERİ

Bilal Erdoğan, Türkiye’nin tarihsel olarak yön arayışında olduğunu belirterek, “Biz millet olarak herhalde 300 yıldır, herhalde Karlofça’dan beri diyebiliriz, istikametimizi arıyoruz. Ne yola gideceğimize karar vermeye çalışıyoruz” dedi. Zaman zaman çeşitli girişimlerin olduğunu söyleyen Erdoğan, “Ama sanıyorum bu okul, bu karara biraz aşağıdan yukarı hizmet etmeye çalışıyor. Kendi kimliğimiz, kendi kültürümüz ve geçmişimizle geleceğimizi inşa etmek için bir karar vermeye katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

ENTELEKTÜEL SINIF VE TOPLUMA KATKILARI

Bu çabanın entelektüel anlamda desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Yeni bir entelektüel sınıfın topluma gerekli olan şeyleri iletmesi, yönlendirmesi ve ilham vermesi gerekiyor. Bugünkü çalıştay, okulun tanıtım çabalarıyla ilgili bir özet diyebiliriz” diye belirtti. Ayrıca, müzikle yetişen çocukların, hangi meslek alanında olurlarsa olsunlar kültür insanı olacaklarına inandığını ifade etti.

MÜZİĞİN KÜLTÜREL ROLÜ

Bilal Erdoğan, müziğin sadece sanatsal değil, aynı zamanda kültürel bir taşıyıcı olduğunu da dile getirdi. “Müzik, aslında müzikten çok fazlası. Kimliğin, kültürün nesilden nesile aktarımında sadece sembolik değil, asli taşıyıcılar olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyordu” dedi. Bu noktada, kurumların sayısının artmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

TÜRK MÜZİĞİNİN GELECEĞİ

Türk müziğinin tarihsel gelişimine de değinen Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun bu zincirin önemli bir halkası olduğunu belirterek, “Türk müziği bugünlere geldiyse, birçok kurum önemli rol oynamıştır. Ben inanıyorum ki Palet Türk Müzik İlkokulu, geleceğimize hizmet edecek en önemli kurumlardan bir tanesi olarak öne çıkacak” şeklinde sözlerini tamamladı.