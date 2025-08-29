TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ Etkinlik Düzenledi

KRONİK AĞRIYA FARKINDALIK YARATMA ETKİNLİĞİ

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneği, kronik ağrı konusuna dikkat çekmek amacıyla Kaçkar Dağları’nda “Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı” adı altında bir etkinlik düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, kronik ağrı ile mücadele eden bireylerin karşılaştığı zorluklara vurgu yapıldı. Kronik ağrının sadece bireylerin yaşam kalitesini değil, toplumsal yapıyı da olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten dernek yetkilileri, bu alanda bilimsel bilgi ve modern tedavi yöntemleriyle farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade ediyor.

AĞRIYLA MÜCADELEDE DAYANIŞMA VURGUSU

Etkinliğin iletmek istediği mesajı “ağrı ile mücadelede bireylerin yalnız olmadığı ve birliktelikle bu zorlukların üstesinden gelinebileceği” olarak açıklayan yetkililer, Kaçkar’ın zirvesine yapılan tırmanışın hem sembolik hem de toplumsal anlam taşıdığını vurguladı. Türk Nöroloji Derneği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, “Kaçkar’daki zorlu tırmanış, kronik ağrı yaşayan bireylerin mücadelesine benzer bir yolculuktur. Bizler biliyoruz ki tıpkı bu yolculukta olduğu gibi, ağrı ile mücadelede de azim, bilimsel yaklaşım ve dayanışma ile başarıya ulaşabiliriz. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha kutluyoruz” şeklinde konuştu.

ZİRVE YOLCULUĞUNDA FARKINDALIK MESAJI

Etkinlik, katılımcıların zirveye giden süreçlerinde dayanışma ve farkındalık mesajları vermesiyle sona erdi.