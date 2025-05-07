Türk Öğrenci, 14 Mayıs’ta Vermont’a Naklediliyor

DOKTOR ÖĞRENCİSİ RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINDAKİ DURUMU

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD’nin Louisiana eyaletinde gözaltında bulunan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün mahkeme tarafından 14 Mayıs tarihine kadar Vermont’a nakledileceğine dair bir karar alındığını bildirdi. 9 Mayıs’ta Louisiana’da göç merkezinde Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelinin Öztürk’ü ziyaret etmesinin planlandığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, Öztürk ile ilgili gelişmeleri, gözaltına alındığı günden itibaren yakından takip ediyor. Bakanlık, “New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi bugün (7 Mayıs’ta) verdiği kararında, ABD hükümetinin Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a naklini durdurma talebini reddettiğini, vatandaşımızın gözaltına alınmasına karşı başvurusunun incelenmesi için Vermont’un uygun bir yargı yeri olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Öztürk’ün Vermont’a naklinin, hükümetin göçmenlik yasalarını uygulamasına engel olmayacağını ve nakil emrinin 14 Mayıs 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesini emretmiştir.” ifadelerini kullandı.

KONSOLSYAL DESTEK DEVAM EDECEK

Bakanlık kaynakları, Öztürk’e, Louisiana’daki göç merkezinde 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelince bir ziyaret gerçekleştirileceğini aktararak, bundan sonra her türlü konsolosluk desteğinin sağlanacağını ifade etti. Vermont Federal Bölge Mahkemesi, 18 Nisan’da Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesine yönelik karar almış, ancak ABD hükümeti bu karara temyiz başvurusu yapmıştı. Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar yaparken, maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, “Hamas destekçisi” olarak tanımladığı ve İsrail karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdüğü 300’den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini de belirtti. ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı vermişti. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.