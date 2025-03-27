Türk Öğrenci ABD’de ICE Tarafından Gözaltında

RÜMEYSA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMA ANI

ABD’de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, dün akşam saatlerinde evinin çevresinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) çalışanları tarafından gözaltına alındı. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam eden Öztürk, iftara gitmek amacıyla Somerville’deki evinden ayrıldığı sırada sivil giyimli ICE görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyada yer alan güvenlik kamera görüntülerinde, yaklaşık altı görevlinin, bazılarının yüzü maskeli, Rümeysa Öztürk’ün etrafını sararak zorla telefonunu almaya çalıştığı görünmekte. ICE personeli, Öztürk’ün ellerini arkasından kelepçeleyerek gözaltına alırken, öğrencinin sesli itirazları da kayıt altına alındı. Şu anda ICE veri tabanında ‘gözaltında’ olarak yerini koruyan Öztürk hakkında ICE yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

BÜYÜKELÇİLİK’TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Boston’da gözaltına alınan Rümeysa Öztürk’ün durumunun titizlikle takip edildiğini duyurdu. Büyükelçilik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk öğrencinin durumu hakkında ABD’li yetkili makamlarla gerekli girişimlerin yapıldığını bildirdi. Açıklamada, Öztürk’ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği ifade edildi. Büyükelçilik, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı.