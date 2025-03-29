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Türk Öğrenci Öztürk İçin Sınır Dışı Kararı Durduruldu

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ABD’DE TUTUKLANAN TÜRK DOKTORA ÖĞRENCİSİ

Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi aldığı sırada, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Federal Yargıç Denise Casper, Öztürk’ün avukatı tarafından yapılan başvuru sonucunda, sınır dışı kararının durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, Öztürk’ün özgürlüğünden yoksun bırakıldığına dair iddialar üzerine, dava sonuçlanana kadar sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirtti.

MAHKEMEDEN ÖNEMLİ ADIM

Yargıç Casper, hükümetten 1 Nisan tarihine kadar savunma talep etti. Böylece, Öztürk’ün sınır dışı edilmesiyle ilgili süreç, mahkeme kararı verilene kadar durdurulmuş oldu.

KAFAKARI AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini duyurdu. Rubio, “Her gün bu tür vizeleri iptal ediyoruz. Bu delilerden birini bulduğumuzda vizelerini ellerinden alıyoruz” sözleriyle durumu değerlendirdi.

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