Türk Öğrenci Öztürk, Korku Duydu

GÖZALTINA ALINMA ANINDA YAŞANILAN KORKU

ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, kendisini yolunu kesen sivil giyimli kişiler tarafından kaçırılma ve öldürülme korkusuyla karşı karşıya hissettiğini açıkladı. Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Öztürk, 25 Mart’ta Filistin’e destek vermesi nedeniyle gözaltına alındı.

KİŞİSEL GÜVENLİKSİZLİK HISSİ

Vermont Federal Bölge Mahkemesine sunduğu 7 sayfalık dilekçesinde, gözaltına alındığı andan itibaren yaşadığı “korku verici” olayları dile getirdi. Massachusetts’teki evinin yakınında iftara gideceği sırada maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) memuru tarafından gözaltına alınan Öztürk, bilmediği bir yere götürülürken kaçırılma ve öldürülme düşüncelerine kapıldığını belirtti. “Yanımda bir kadın polis memuru olmasını istedim ama etrafta hiç kadın yoktu. Hepsi sivil giyimliydi. Durumun garip olduğunu düşündüm ve beni öldüreceklerinden emindim” dedi.

POLİSİN TUTUMU

Öztürk, kendisini gözaltına alanların “polis olduklarını düşünmediğini” ifade etti. Polisin birine bu şekilde yaklaşmasını hiç görmediğini belirten Öztürk, New Hampshire’daki polis karakoluna benzeyen bir yerde durduklarında ilk defa ABD kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını düşündüğünü yazdı.

AVUKATLA GÖRÜŞME HAKKI İHLALİ

Öztürk, gözaltına alındıktan sonra avukatıyla görüşme talep ettiğinde buna izin verilmediğini, ancak Vermont’a ulaştıklarında bunun olabileceği bilgisi verildiğini aktardı. “Vermont’ta tekrar bir avukatla görüşmek istedim ama daha önce avukatımı arayabileceğimi belirtmelerine rağmen bunu yapamayacağımı söylediler” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK PROBLEMLERİ VE İHLALLER

Vermont’ta sert bir bankın bulunduğu bir hücrede geceyi geçirdiğini belirten Öztürk, gece boyunca birkaç kez kendisine terör örgütü üyeliği ve sığınma başvurusu yapmak isteyip istemediği hakkında sorular sorulduğunu ifade etti. Louisiana eyaletine, Massachusetts’ten binlerce kilometre uzaklığa götürüldüğünü söyleyen Öztürk, burada farklı zamanlarda 4 astım krizi geçirdiğini, yeterli tıbbi desteğe ulaşamadığını aktardı. Özellikle buradaki insanların kaba davranışlarına dikkat çeken Öztürk, kendini güvende hissetmediğini vurguladı.

ÖZGÜRLÜK TALEBİ

Öztürk, dilekçesinde kendisine seccade veya Kur’an verilmediğini, bir Müslüman din görevlisiyle görüşmeyi talep ettiğini, ancak iki haftadan uzun bir süre geçmesine rağmen hâlâ bu taleplerinin karşılanmadığını belirtti. Yaşamış olduğu zorluklar ve yaşadığı topluma geri dönme isteğiyle dua ettiğini söyleyen Öztürk, son 5 yıldır üzerinde çalıştığı doktorasını tamamlamak için kefalet talebinde bulundu.