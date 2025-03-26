Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİ: RÜMEYSA ÖZTÜRK

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün, dün akşam saatlerinde evinin civarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Rümeysa Öztürk kimdir ve neden gözaltına alındı soruları gündeme geldi. Fulbright burslusu olan ve doktora eğitimine son aşamada bulunan Öztürk, akşam iftara gitmek üzere Somali’deki evinden çıktığında sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Sosyal medyada yayımlanan güvenlik kamerası kayıtlarında, sivil ve bazıları maskeli altı görevlinin, Öztürk’ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görülüyor. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öztürk’ün itirazları da kamera kayıtlarına yansıdı. ICE veri tabanında hâlâ “gözaltında” olarak listelenen Öztürk hakkında ICE yetkililerinden herhangi bir açıklama gelmedi. Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alamadığını duyurdu. Khanbabai, “Rümeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA’deki evinin yakınında gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

AHLAKİ ENDİŞELER

Öztürk hakkında herhangi bir suçlama yapılmadığını belirten Khanbabai, müvekkilinin nerede olduğuna dair bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti. Tufts Üniversitesi’nden yapılan açıklamada da, gözaltı işlemi öncesinde üniversite yönetimine herhangi bir bildirim yapılmadığı vurgulandı. Aynı üniversitede öğrenim gören Türk arkadaşları, Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından kendisine ulaşamadıklarını ve gözaltına alınmadan önce ailesini arayıp bilgi verebildiğini aktardı. Türk öğrenciler, gözaltına alınan Öztürk hakkında endişelerini dile getirerek, “Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen” Canary Mission adlı internet sitesinin, daha önce Öztürk’ün yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladığını belirtti.

DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENECEK

Boston’da, Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılması için bugün bir destek gösterisi düzenleneceği duyuruldu. ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasını “medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği” olarak değerlendirdi. Warren, son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Trump yönetimini eleştirdi. “Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Warren, bu durumun “ABD Anayasasında belirtilen temel özgürlüklere karşı bir saldırı” olduğunu da kaydetti. Öztürk’ün gözaltına alınması, Trump yönetiminin Filistin yanlısı öğrenciler ve akademisyenlere karşı uyguladığı baskının bir örneği olarak dikkat çekiyor.