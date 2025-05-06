Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Gözaltında

DAVA SONUCUNDA KARAR YOK

ABD’de Filistin’i desteklediği iddiasıyla gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün davasında New York’taki İkinci Temyiz Dairesi’nden karar çıkmadı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatı Esha Bhandari, “Hükümet, Temyiz Mahkemesi’nden olağanüstü bir şey yapmasını, Bölge Mahkemesi’nin yargılamasına müdahale etmesini istiyor” ifadelerini kullandı. Öztürk’ün gözaltına alınma süreci, 25 Mart’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından başlatıldı. Duruşmada, Öztürk’ün kefalet duruşmasına katılmasının engellenmesi ile ilgili itiraz hakkında karar verilmedi. Mahkeme, kararı daha sonra açıklayacağını duyurdu ve bunun, 9 Mayıs’taki kefalet duruşmasından önce verilmesi bekleniyor. Hükümet, duruşmada göçmenlik sisteminin tamamen federal mahkemeler tarafından yürütülmesi gerektiğini savunarak, Öztürk’ün Vermont’a naklinin engellenmesini talep etti.

DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

New York’taki mahkeme önünde, Rümeysa Öztürk’e destek için bir gösteri düzenlendi. Protestocular, “Rümeysa’ya Özgürlük” sloganları attı ve hem Gazze için hem de Öztürk için özgürlük çağrısında bulundu. Göstericiler, gerçekleştirilen gözaltının hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun kendilerini korkutmadığını belirtti. Duruşmanın ardından açıklama yapan ACLU avukatı Bhandari, “Rümeysa altı haftadır gözaltında ve bu çok uzun bir süre. Bir köşe yazısı yazdığı için bir gün bile gözaltında tutulması Anayasa’ya aykırı” dedi. Mahkemeye, Öztürk’ün mahkemeye çıkmasına izin verilmesi gerektiğini savunduklarını belirtti.

HÜKÜMETİN MÜDAHALE TALEBİ

Bhandari, prosedürle ilgili soruları yanıtlarken, “Bölge Mahkemesi’nin kefalet duruşması yapmaya hazır olması ve bu duruşmada Rümeysa Öztürk’ün durumunun değerlendirilmesi gerekiyor. Hükümet, Temyiz Mahkemesi’nden bu sürece müdahale etmesini istiyor” dedi. Hükümetin, Öztürk’ün kefalet davasının mahkemede bulunmadan karara bağlanmasına engel olmaya çalıştığı ifade edildi. Bhandari, hükümetin bu müdahale girişiminin hızlı bir şekilde reddedilmesini umduklarını belirtti.

GÖZALTI KOŞULLARI VE ZORLUKLAR

Mahkeme belgelerinde, Öztürk’ün Louisiana’daki ICE tesisindeki zorlukları ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Öztürk, sekiz kez astım krizi geçirdiğini, acil durum yardımlarına erişimde zorluk yaşadığını ve ilk iki hafta boyunca günlük ilaçlarına ulaşamadığını aktardı. Ayrıca, başörtüsüne el konulması, doktorların aşağılayıcı sözleri, yetersiz gıda ve uyku koşulları gibi sorunlar da belgelerde yer aldı.

NE OLDU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Boston’da ICE tarafından gözaltına alındı. Fulbright bursu alan ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, arkadaşlarıyla iftara gitmek üzere evinden çıktığı sırada ICE tarafından durduruldu. Öztürk, itirazlarına rağmen kelepçelenerek bir araca bindirildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Öztürk’ün “Hamas’ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğunu” öne sürdü. Boston Bölge Mahkemesi, Öztürk’ün sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu. Öztürk, üniversite gazetesine yazılan bir makalede okulun Filistin destekçisi harekete yönelik tutumunu eleştirmişti.