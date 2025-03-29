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Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk’ün Sınır Dışı Kararı Durduruldu

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GÖZALTINA ALMA OLAYI

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Federal Yargıç Denise Casper, Öztürk’ün avukatının başvurusu üzerine sınır dışı kararını durdurdu. Mahkeme, “Öztürk’ün özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla yapılan başvuru sonuçlanana kadar sınır dışı edilmemesi gerektiğine” hükmetti.

MAHKEME SÜRECİ

Yargıç Casper, hükümetten 1 Nisan tarihine kadar savunma yapmasını talep etti. Öztürk’ün sınır dışı edilmesiyle ilgili süreç, mahkeme kararına kadar askıya alındı.

Dışişleri Bakanı’nın DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini belirtti. Rubio, “Her gün bu tür vizeleri iptal ediyoruz. Bu delilerden birini bulduğumuzda vizelerini ellerinden alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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