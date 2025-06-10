Türk Öğrenciler ISEF’de Başarı Elde Etti

TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türk öğrencilerin 2 projesinin ISEF büyük ödülünü, 3’ünün de özel ödülü kazandığını duyurdu. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından biri olan ve bu yıl 75’incisi gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları hakkında bilgilere yer verdi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BAŞARILAR

Kacır, Türk öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarılara dikkat çekerek, “2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 projeyle katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 projeyse özel ödüle layık görüldü.” şeklinde açıklama yaptı. Bu yarışmada ülkemizi onurlandıran öğrencileri, danışmanlarını ve bu süreçte onları destekleyen ailelerini içtenlikle tebrik etti.