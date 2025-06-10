Haberler

Türk Öğrenciler ISEF’de Başarı Elde Etti

TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türk öğrencilerin 2 projesinin ISEF büyük ödülünü, 3’ünün de özel ödülü kazandığını duyurdu. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından biri olan ve bu yıl 75’incisi gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları hakkında bilgilere yer verdi.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BAŞARILAR

Kacır, Türk öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarılara dikkat çekerek, “2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 projeyle katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 projeyse özel ödüle layık görüldü.” şeklinde açıklama yaptı. Bu yarışmada ülkemizi onurlandıran öğrencileri, danışmanlarını ve bu süreçte onları destekleyen ailelerini içtenlikle tebrik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayram Tatili Bitti, Yoğunluk Devam Ediyor

Mersin'de Kurban Bayramı sonrası plajlar hala kalabalık. Tatilciler Kızkalesi'nde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor, turizm sezonu doluluk açısından yüz güldürüyor.
Haberler

Burak 5 Gün Sonra Bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Burak Koçak, bir barakada sağ olarak bulundu. Kaçma nedeni, amcasının saçını beğenmemesi üzerine traş ettirmesi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.