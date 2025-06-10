Türk Öğrenciler ISEF’de Başarı Gösterdi

BAKAN KACIR’DAN BAŞARI AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türk öğrencilerin 2 projesinin ISEF büyük ödülünü kazandığını ve 3 projenin ise özel ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu yıl 75’incisi düzenlenen ABD’nin Columbus şehrindeki etkinliğin sonuçlarına yönelik bilgi verdi.

ÖĞRENCİLERİMİZ GURURUMUZ OLDU

Kacır, Türk öğrencilerin bu önemli başarılarına dikkat çekerek, “2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 projeyle katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 projeyse özel ödüle layık görüldü.” dedi. Bakan Kacır, “Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum.” şeklinde ekledi.