Türk Öğrencinin Sınır Dışı Kararı Durduruldu

TÜRK ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Federal Yargıç Denise Casper, Öztürk’ün avukatının başvurusu üzerine sınır dışı kararını durdurdu. Mahkeme, Öztürk’ün özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla yapılan başvurunun sonuçlanması beklenirken sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Yargıç Casper, hükümetten 1 Nisan tarihine kadar savunma yapmasını talep etti. Öztürk’ün sınır dışı edilmesiyle ilgili süreç, mahkeme kararına kadar askıya alındı. Bu gelişme, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve dolayısıyla sınır dışı edileceğini ifade etti. Rubio, “Her gün bu tür vizeleri iptal ediyoruz. Bu delilerden birini bulduğumuzda vizelerini ellerinden alıyoruz” sözleriyle durumu özetledi.