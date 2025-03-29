Türk Öğrencinin Sınır Dışı Kararı Durduruldu

ABD’DE TÜRK ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Türk öğrencinin durumu

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora yapan Rümeysa Öztürk, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı. Federal Yargıç Denise Casper, Öztürk’ün avukatının talebi üzerine sınır dışı kararını durdurdu. Mahkeme, Öztürk’ün özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla yapılan başvurunun sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğine karar verdi.

Mahkeme kapsamı

Yargıç Casper, hükümete 1 Nisan tarihine kadar savunma yapmasını istedi. Öztürk’ün sınır dışı edilme süreci, mahkeme kararı sonrasına kadar askıya alındı.

Sınır dışı kararına yönelik açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini bildirdi. Rubio, “Her gün bu tür vizeleri iptal ediyoruz. Bu delilerden birini bulduğumuzda vizelerini ellerinden alıyoruz” şeklinde konuştu.