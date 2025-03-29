Türk Öğrencinin Sınır Dışı Kararı Durduruldu

ABD YARGISINDAN SINIR DIŞI KARARINA ENGEL

ABD’de, Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Boston’da Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi tarafından gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı verdi. Yargıç, mahkemeye yapılan başvuru sonuçlanana kadar bu kararın durdurulmasına hükmetti. Hükümetten 1 Nisan tarihine kadar gerekli savunmayı mahkemeye sunması talep edildi.

TEPKİLER ARTIKÇA ARTMAKTA

Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması, Amerikalı siyasilerden de büyük bir tepki topladı. Çok sayıda Kongre üyesi, bu olaya karşı çıkarak daha fazla şeffaflık çağrısı yaptı. Yaklaşık 30 Kongre üyesi, Öztürk’ün gözaltına alınması hakkında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi Direktör Vekili Todd Lyons’a bir mektup yazarak, Öztürk’ün serbest bırakılmasını istedi.

SİYASİ GÖRÜŞLER NEDENİYLE GÖZALTINA ALMAKTADIR

Kongre üyeleri, “Yönetim, ülkenin yasal sakinlerini siyasi görüşlerini ifade ettikleri için gözaltına alamaz ya da sınır dışı edemez.” ifadeleriyle durumu eleştirirken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de Öztürk’ün serbest bırakılmasını talep etti. Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek üzere Massachusetts’teki evinden çıktığı sırada göçmenlik dairesi görevlileri tarafından gözaltına alındı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ü “Üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla.” suçlamıştı.