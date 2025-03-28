Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği Değişikliği

DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Önceden sadece altın, gümüş ve platinle sınırlı olan kapsam, yapılan yeni düzenlemeyle genişletildi.

PALADYUM YENİ KATEGORİDE YER ALDI

Yayımlanan tebliğde “gümüş ve platin” ifadeleri güncellenerek “gümüş, platin ve paladyum” haline getirildi. Böylece bankaların bu alandaki işlemlerine yeni bir enstrüman eklendi. Yeni düzenleme ile birlikte paladyum, bankalar aracılığıyla alınıp satılabilen değerli madenler arasında yer aldı. Bu sayede, finansal sistemde paladyumun daha etkin şekilde kullanılması mümkün olacak.