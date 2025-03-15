Türk Parası Koruma Kararında Değişiklikler Yapıldı

TÜRK PARASI Kıymetini Koruma Hakkında YENİ DÜZENLEME

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar üzerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile kuyumcuların artık çekili yani kesme altın satışı yapmaları mümkün olmuyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile uğraştığı belirtilen Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin dışındaki Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı mümkün olmuyor.

KESME ALTINA TALEP SÜRÜYOR

Kesme altın, alım-satımda az değişkenlik göstermesi sebebiyle yatırımcılar arasında son dönemlerde büyük ilgi görüyor. Birçok kuyumcudan alınarak yatırımcılar tarafından saklanan kesme altınların satışıyla ilgili ise henüz herhangi bir karar alınmış değil. Ancak bu kesme altınların kuyumcular tarafından geri alınması tamamen kuyumcuların insiyatifine bırakılmış durumda.

TÜRK LİRASI DIŞARIYA ÇIKARILMA SINIRI ARTIRILDI

Resmi Gazete ile yürürlüğe giren bir başka değişiklik ise Türk lirasının yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili. Daha önce Türk vatandaşları yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulunduramazken bu kural değişti. Artık yurt dışına çıkarken taşınabilecek tutar 185 bin liraya yükseltildi.