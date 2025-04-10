Türk Polis Teşkilatı 180. Yılını Kutladı

180. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. yılı, Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen bu etkinliklerin ilk kısmı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Beytullah, teşkilatın mensuplarının halkın huzur ve refahı için gece gündüz çalıştığını belirtti.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Etkinliklerin bir diğer önemli kısmı, Akşehir İlçe Şehitliği’nde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Bu sırada şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı. Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Akşehir’deki okullar arasında düzenlenen satranç, masa tenisi, uzun atlama, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarı gösteren öğrenciler için bir ödül töreni düzenlendi.

ÖDÜL TÖRENİ

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleşen törende, dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından madalya ve hediyeler takdim edildi. Bu önemli etkinliğe Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.