Türk Polis Teşkilatı Kutlandı

ÇELENK BIRAKMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı ve Polis Haftası vesilesiyle bir çelenk bırakma töreni gerçekleştirildi. Tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına düzenlendi. Bu etkinlik, polis teşkilatının önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi.

KAYMAKAM’DAN POLİSLERE DESTEK MESAJI

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kaymakam Neslihan Kısa Duman’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Kaymakam Kısa Duman, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaymakam, “Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor, Aziz Vatanımızın bütünlüğünü ve huzurunu, milletimizin bağımsızlığını temin yolunda görev ifa ederken şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum.” şeklinde konuştu.