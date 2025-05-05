“Türk Polisi’nden Kaçılmaz” Dedi, Kaçtı

KOVALAMACA ANLARI SINIRLARI ZORLADI

Aksaray’da, daha önce 4 kez polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan ve her seferinde polislere mukavemet gösteren sürücü, son olayında da aynı tavrını sürdürdü. Gözaltına alındığı durumlarda “Türk Polisi’nden kaçılmaz” söyleyen sürücü, önceki gün gece saatlerinde 5. kez polisten kaçmak üzere harekete geçti.

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, tehlikeli bir şekilde zikzak çizen 68 ADF 842 plakalı araca “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü, fren yapmak yerine gaza basarak kaçmaya başladı. Ekipler, peşinden takip etmeye geçerken, sürücü birkaç kez hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye attı.

İTİRAZLAR VE HIZLI KAÇIŞ

E-90 Karayolu’na ulaşan sürücü, defalarca yapılan uyarılara direndi ve polis ekiplerinin takiplerini atlatmak için çeşitli taktikler denedi. Otogar ışıklı kavşağa geldiğinde, diğer ekipler tarafından yapılan müdahale ile sürücünün yolu tıkandı. Ancak sürücü, bu durumdan kurtulmak için aracını yol kenarındaki araziye sürdü. Polis memurları araca müdahale etmeye çalıştığında, sürücü hız kesmeden kaçmaya devam etti.

YÜREKLERİ AĞIZA GETİREN ANLAR

Polis memurları, aracın camına yapışarak durdurmaya çalıştı fakat sürücü, engebeli arazide hızla ilerleyerek polisleri yaralama pahasına gitmeye devam etti. Sonunda köylere açılan emniyet şeridinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı kovalamacanın ardından otogar ışıklı kavşaktan tamamen kayboldu. Yaşanan tüm olaylar, anbean kameralarla kayıt altına alındı.