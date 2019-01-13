Türk polisinden zehir tacirlerine darbe!

Yunanistan’da bu hafta başında Türk ve Yunan polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla bir gemideki konteynerde kurşun külçeler içinde bulunan 4.5 milyon adet uyuşturucu Captagon hapın, Lübnan’da Bekaa vadisinde üretilip, takibe takılmamak için Avrupa üzerinden Dubai’ye götürülmek üzereyken ele geçirildiği ortaya çıktı. Piyasa değeri 100 milyon lira olan uyuşturucu hapların sahibi uluslararası zehir şebekesinin hapların sevkiyatında “sağlam zula” parası olarak 1 milyon liralık bir ödeme yaptığı, ancak takibe takılınca da planlarının altüst olduğu öğrenildi.

Üç aylık takip

İstanbul polisinin 24 Aralık 2018’de Sırbistan sınırında gerçekleştirdiği ilk sınır ötesi operasyonun ardından ikinci sınır ötesi operasyonu olarak kayıtlara geçen operasyon, İstanbul ve Adana polisinin bir uyuşturucu şebekesini üç aylık takibiyle gerçekleşti. ABD’den sonra yurt dışında uyuşturucu operasyonu yapma kabiliyetine sahip sayılı ülkelerden biri olan Türkiye’de, İstanbul Narkotik Şube’nin başını çektiği ekiplerin takibe aldığı uluslararası uyuşturucu şebekesiyle ilgili bilgiler, Emniyet Genel Müdürlüğü (EMG) Narkotik Daire Başkanlığı’na sunuldu. Aralarında Türk üyelerin de bulunduğu şebekeye yönelik Adana Emniyeti’nin de çalışması olduğu belirlenince iki ilin emniyet ekipleri bir araya gelerek operasyon için hazırlık yaptı.

YPG bağlantılı

Yapılan takiplerde terör örgütü YPG bağlantılı olduğu belirlenen uluslararası zehir şebekesinin Lübnan’daki Bekaa vadisinde ürettiği hapları, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’ye götürmek için uyuşturucu zulalamada profesyonel çalışan bir şebekeyle anlaştığı tespit edildi. Yapılan takipte “zula şebekesi”yle uyuşturucu hapların saklanması yönünde 1 milyon liraya anlaşan şebekenin, hapları Türkiye’den Suriye’ye götürülen kurşun külçelerin içerisine profesyonel bir yöntemle doldurduğu öğrenildi.

Kodu çözdüler

Koku ve X-ray’de görüntü kesme özelliğine sahip kurşun külçelere doldurulan uyuşturucu haplar, önce bir konteynere ardından Suriye Lazkiye’de bir kuru yük gemisine yüklendi. Dubai’de dikkat çekmemek için “şaşırtma rota”yla önce Yunanistan’a, ardından başka bir gemiye aktarılmak üzere Hırvatistan Zagreb’e, oradan da Dubai’ye ulaştırılması planlanan uyuşturucu hapların “HLXU 8341946” kodlu konteyner içerisinde bulunduğunu belirleyen Türk narkotik ekipleri, ele geçirdiği kodla konteyner taşımacılığı yapan firmanın ulaşım planına da ulaştı.

Avrupa üzerinden

Ulaşım planında, Lazkiye’den çıkan konteynerin 19 Ocak’ta Hırvatistan Zagreb’e ulaşacağı, konteyneri taşıyan geminin 1 Ocak’ta Yunanistan’ın Pire Limanı’na uğrayacağı, 11 Ocak’ta yola çıkarak 18 Ocak’ta Zagreb’de Rakija Limanı’na ulaşacağı tespit edildi. Bilgilerin iletildiği EGM Narkotik Daire Başkanlığı yetkilileri, Yunanistan makamlarıyla irtibata geçti. İlk irtibatta operasyona sıcak bakmayan Yunan makamlarına operasyon izni vermemeleri halinde, operasyonun Hırvatistan’a kaydırılacağı iletilince Yunan polisiyle mutabakat sağlandı.

Savcı eşliğinde arama

Ardından İstanbul ve Adana Narkotik Şube Müdürleri, EGM Narkotik Daire Başkanlığı’nda görevli bir emniyet amiriyle birlikte Yunanistan’a gitti. 7 Ocak’ta Yunanistan halk savcısının eşliğinde, Pire Limanı’na yanaşan gemideki “HLXU 8341946” kodlu konteyner gemiden indirildi. Konteynerden indirilen her biri 44 kiloluk 544 adet kurşun külçe incelendi. Yunan yetkililer, yükün X-ray’den geçirileceğini ve dedektör köpeklerle aranacağını, bir şey çıkmaması durumunda tekrar gemiye yükleneceğini söyledi. Buna itiraz eden Türk emniyet yetkilileri, şebekenin uyuşturucuları kurşun külçelere zulalamasının bir yöntem olduğunu, kurşunun X-ray görüntüsünü ve kokuyu kestiğini izah etti.

1 milyonluk ödeme

Türk emniyet yetkilileri, şebekenin bu yöntem için 1 milyon liralık bir “zula ücreti” ödediğini tespit ettiklerini belirtti. Külçeleri X-ray’den geçirip dedektör köpeklere koklatan Yunan polisi sonuç alamayınca, Türk narkotik yetkilileri kendilerine bir külçenin kaynakla kesilmesini teklif etti. Yunan polisinin çağırdığı itfaiye ekiplerinin kesmeyi başaramayıp incelediği külçelerden birinde gizli ek bir kaynak tespit edildi. Oval biçimindeki kaynağı kıran itfaiye ekibi külçe içerisindeki hap yuvasına ulaşınca diğer külçe kurşunlar da aynı yöntemle incelenerek içlerine doldurulan Captagon haplar çıkarıldı.

Arap dünyasına dağıtılacaktı

Türk emniyet yetkilileri, Ortadoğu’da radikal İslamcı gruplar tarafından kullanıldığı için “Cihat hapı” olarak da bilinen 4.5 milyon Captagon’un ulaşması durumunda, Dubai üzerinden Arap dünyasına dağıtımının yapılacağını değerlendirdi. Uyuşturucu hapların sahibi olan uluslararası zehir şebekesine yönelik araştırmanın devam ettiği belirtildi.

MİLLİYET