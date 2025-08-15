Türk Pop Müziğinde Simge Ve Mabel

ENERJİ DOLU GECENİN BAŞLANGICI

Simge Sağın, Türk pop müziğinin enerjisiyle dikkat çeken ismi olarak 14 Ağustos gecesi festivalin atmosferini yükseltti. İlk şarkısıyla seyirciyi ayağa kaldıran sanatçı, güçlü vokali, dinamik ritimleri ve etkileyici sahne performansıyla alanı bir açık hava dans pistine dönüştürdü. Simge’nin seyirciyle kurduğu içten bağlantılar, konserin ritmini sürekli olarak yüksek tutmayı başardı. Ezgilerin alanın dört bir yanından yankılandığı bu gecede, kalabalık zaman zaman Simge’ye tek bir ses gibi eşlik etti. Göz alıcı kostüm seçimi ve sahnedeki enerjisiyle birlikte samimi diyalogları, geceye ayrı bir renk kattı. Konser, uzun süre dinmeyen alkışlar ve tezahüratlarla unutulmaz bir biçimde sona erdi.

MABEL MATİZ İLE İSTANBUL GECESİNE Sanat Dolu Anlar

Simge’nin ardından sahneye çıkan Mabel Matiz, festivalin atmosferini başka bir boyuta taşımayı başardı. İlk andan itibaren topluluğun coşkusu hissedildi. Mabel Matiz, “Kömür”, “Müphem”, “Karakol” gibi şarkılarıyla seyircilere eşsiz bir müzikal yolculuk sundu. Sanatçının sahne tasarımı, kostümü ve performansı, her parçayı görsel ve duygusal bir şölene dönüşmesine katkı sağladı. Mabel Matiz’in sürprizlerinden biri de Bengü Beker’in şarkı performansı oldu. “Pişman Boy” ile seyircileri eğlendiren Beker, ardından Mabel Matiz ile buluşarak onun sahnesine konuk oldu. Gecenin sonuna kadar büyük bir coşku içinde şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, konuk sanatçıyla birlikte unutulmaz anlar yaşattı. Konser sonunda ise, büyük bir alkışla tekrar sahneye çıkan Matiz, “Yaşım Çocuk” şarkısıyla bu müzikal geceyi muhteşem bir finalle kapattı.

FESTİVAL DEVAM EDİYOR

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında müzikten gastronomiye, çeşitli deneyim alanları ve çocuk etkinliklerine kadar zengin bir içerik sunarak şehrin kalbinde yaşamaya devam ediyor. Festival Park Yenikapı’da her akşam binlerce kişiyi buluşturan konser serisi, 15 Ağustos gecesi Ati242 ve Sagopa Kajmer ile hız kesmeden devam edecek.