Türk Profesör Kafadar Harvard’da Görevden Alındı

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) liderleri olan Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer’i görevlerinden aldı. Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler, Kafadar’ın yerine Salmaan Keshavjee’nin atanacağını açıkladı. Kafadar ve Bsheer, üniversitedeki öğretim üyeliği pozisyonlarında kalmayı sürdürecek.

PROGRAMLAR VE TARTIŞMALAR

CMES, İsrail ve Filistin konularındaki programları nedeniyle eleştiriler almaya başlayarak bazı çevrelerce antisemitizmle suçlandı. Bu suçlamalar, Harvard Üniversitesi üzerindeki kamuoyu baskısını artırdı.

ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Harvard’ın bu kararını eleştirerek şu şekilde konuştu: “Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.” Çelik, siyonizmin ifade özgürlüğünü köleleştirme çabasında olduğunu ve benzer kararların medeniyetin kazanımlarını yok edeceğini belirtti. “Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmaları antisemitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır. Üniversiteler ve akademik düşünce, küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir. Netanyahu ve şebekesinin saldırganlıkları ve soykırım suçları eleştirildiğinde, bu durum anti-semitizm olarak nitelendiriliyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade özgürlüğünü kısıtlama çabasından başka bir şey değildir.” dedi. Çelik, Harvard Üniversitesi’ndeki bu değişimin düşünce dünyasının saygın entelektüellerini hedef aldığını belirtti ve “Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir.” şeklinde konuştu.

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİLERİ

ABD’de Filistin’e destek gösterileri düzenleyen üniversite öğrencileri, Trump yönetimi döneminde artan baskılarla karşılaştı. Gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreçleri hızlanırken, Canary Mission gibi platformlar, Filistin yanlısı öğrencileri hedef göstermeye başladı.