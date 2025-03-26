Türk Sağlık Turizmi Moskova’da Tanıtıldı

TÜRK SAĞLIK TURİZMİ MOSKOVA FUARI’INDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türk sağlık turizmcileri, bu yıl 31’inci kez düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda etkileyici bir katılım sağladı. 29 farklı ülkeden 900’den fazla katılımcının yer aldığı bu fuarı yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Türk sağlık turizmi sektörü, dünya genelindeki fuarlarda kendini tanıtmaya devam ediyor. Son olarak, 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Moskova’da gerçekleştirilen 31’inci Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldılar. Milli katılım Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından sağlanan fuarda sağlık turizmcileri “Heal in Türkiye” pavilyonu ile yer aldı.

TÜRKİYE’YE ÖDÜL VE PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Türkmenistan’dan oluşan CIS Bölgesi’nin en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen MITT, “Heal in Türkiye” pavilyonundan dolayı HİB’e Best Newcomer kategorisinde ödül ve plaket sundu. Türkiye, dünyada 7’nci sırada yer alıyor. Rekabetçi fiyatları, avantajlı coğrafi konumu, nitelikli sağlık çalışanları ve yüksek teknolojiye sahip sağlık hizmetleri ile ön plana çıkan Türk sağlık turizmi sektörü, 2024 yılında 3 milyondan fazla sağlık turistini ağırlamayı hedefliyor.

KALİTE VE ÇEŞİTLİLİK İLE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de, dünya genelinde sağlık kuruluşlarının yüksek standartlarını belgeleyen Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu’na sahip 40 sağlık kurumu bulunuyor. Bu rakam, Türkiye’yi dünya sıralamasında yedinci sıraya yerleştiriyor. Türkiye’nin sağlık turizminde ulaştığı kalite, dünya çapında tanınmaktadır. Yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, turistik aktivite çeşitliliği ile de dikkat çeken Türkiye, saç restorasyonu, plastik cerrahi, zayıflama tedavileri, LASIK ve ortopedi gibi alanlarda ön plana çıkıyor. Ayrıca tüp bebek tedavisi, diş sağlığı, organ nakli, nöroloji ve onkoloji gibi branşlarda da kaliteli hizmet sunuyor.

PERSONALİZE HİZMETLER SUNULUYOR

Hastanelerde artan bekleme süreleri göz önüne alındığında, Türkiye; kişisel tedavi planından havaalanında karşılamaya, ulaşım, konaklama, rehberlik hizmetlerinden yemek ve turistik faaliyetlere kadar yabancı hastalar için her türlü kişiselleştirilmiş desteği sunarak, sağlık hizmeti almak ve sağlık/tedavi için en doğru yerde olma hissini yaşamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Birçok kurum ve doktor, healinturkiye.gov.tr adresinden ziyaretçilerini bekliyor.