Haberler

Türk Sahil Güvenliği, Düzensiz Göçmenleri Kurtardı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE NEDENİ

Muğla’nın Datça ilçesi sahillerinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir yelkenli tekne, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.
Yelkenli tekne, yaşanan motor arızası sonrası yardım talebinde bulundu.

KURTARMA OPERASYONU VE YAKALAMA

Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu, tekne içerisindeki 34 düzensiz göçmeni, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu şekilde başarılı bir şekilde kurtardı. Bunun yanı sıra, operasyon sırasında bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaelispor, Fenerbahçe’ye cesaretle karşı çıkacak

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe ile oynayacakları 3. haftada cesur bir oyun sergileyeceklerini ve puan almayı hedeflediklerini belirtti.
Haberler

Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Buca'da boş bir alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Çevredeki esnaflar, atıkların sağlıklarını tehdit ettiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.