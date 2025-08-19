Türk Sahil Güvenliği, Düzensiz Göçmenleri Kurtardı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE NEDENİ

Muğla’nın Datça ilçesi sahillerinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir yelkenli tekne, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı.

Yelkenli tekne, yaşanan motor arızası sonrası yardım talebinde bulundu.

KURTARMA OPERASYONU VE YAKALAMA

Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu, tekne içerisindeki 34 düzensiz göçmeni, aralarında 9 çocuğun da bulunduğu şekilde başarılı bir şekilde kurtardı. Bunun yanı sıra, operasyon sırasında bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.