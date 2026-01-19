Türk Savunma Sanayii DIMDEX 2026’da Stratejik Hedefler Belirliyor

turk-savunma-sanayii-dimdex-2026-da-stratejik-hedefler-belirliyor

Doha’da açık deniz savunma sanayisine yönelik önemli bir organizasyon gerçekleşiyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026), dünyanın dört bir yanından üst düzey askeri ve resmi delegasyonları misafir ediyor. Türkiye, etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle toplam 47 firma ile katılım sağlıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR

Fuarda, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik harp çözümleri, simülatörler ve lojistik destek ürünleri sergileniyor. Türk firmaları, yüksek teknolojik kapasitelerini tanıtarak uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirmek adına büyük bir çaba harcıyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

DIMDEX 2026 sırasında Türk firmaları ile diğer ülkelerden gelen katılımcılar arasında yeni projelere yönelik iş birliği potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Türk resmi heyeti, ev sahibi ülkenin yetkilileri ve fuara katılan diğer ülke delegasyonlarıyla pek çok görüşme gerçekleştiriyor.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, fuar alanında stantları ziyaret ederek firmalardan detaylı bilgi aldı.

DENİZ SAVUNMASINDA KÜRESEL BULUŞMA NOKTASI

Bugün başlayan ve dört gün sürecek DIMDEX 2026, küresel deniz savunma ve güvenlik sektörünün önemli karar vericilerini bir araya getiriyor. Etkinlik çerçevesinde en güncel askeri teknolojiler sergilenirken, uzmanların katıldığı paneller ve konferanslar aracılığıyla denizcilik ekosistemini etkileyen stratejik eğilimler üzerinde duruluyor.

SİBER GÜVENLİK VE YAPAY ZEKA DA GÜNDEMDE

Bölgenin eşsiz savunma ve denizcilik fuarı özelliği taşıyan DIMDEX’te, deniz sistemlerinin yanı sıra kara ve hava savunma unsurları, siber güvenlik çözümleri ve yapay zeka ile ilgili teknolojiler de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kabine Toplantısı Değerlendirmesi: Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının detayları ve alınan kararlar merakla bekleniyor.
Gündem

Danimarka Grönland’a Askeri Destek Gönderiyor

Danimarka, Grönland'a General Peter Boysen liderliğinde büyük bir askeri birlik göndermeye karar verdi. Bu gelişme, yerel basında geniş yer buldu.
Gündem

Suriye Ordusundan Tarihi Operasyon Gelişmeleri

Suriye ordusu, Deyrizor ve Rakka dahil birçok kenti SDG/YPG'den temizleyerek başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu gelişme, Selahattin Demirtaş'ın Suriye ile ilgili açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı.
Gündem

Toyota Ve Lexus Kullanıcıları Almanya’da İsyan Etti

Toyota ve Lexus, yasal gereklilikler ve çevre şartları nedeniyle Almanya'daki 100 binden fazla aracın uzaktan klima kontrolünü askıya aldı.
Gündem

Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlamasıyla tutuklandı. Yapılan uyuşturucu testinin sonuçları pozitif olarak belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.