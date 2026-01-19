Türk Savunma Sanayii DIMDEX 2026’da Stratejik Hedefler Belirliyor

Doha’da açık deniz savunma sanayisine yönelik önemli bir organizasyon gerçekleşiyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026), dünyanın dört bir yanından üst düzey askeri ve resmi delegasyonları misafir ediyor. Türkiye, etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle toplam 47 firma ile katılım sağlıyor.

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR

Fuarda, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik harp çözümleri, simülatörler ve lojistik destek ürünleri sergileniyor. Türk firmaları, yüksek teknolojik kapasitelerini tanıtarak uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirmek adına büyük bir çaba harcıyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

DIMDEX 2026 sırasında Türk firmaları ile diğer ülkelerden gelen katılımcılar arasında yeni projelere yönelik iş birliği potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Türk resmi heyeti, ev sahibi ülkenin yetkilileri ve fuara katılan diğer ülke delegasyonlarıyla pek çok görüşme gerçekleştiriyor.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, fuar alanında stantları ziyaret ederek firmalardan detaylı bilgi aldı.

DENİZ SAVUNMASINDA KÜRESEL BULUŞMA NOKTASI

Bugün başlayan ve dört gün sürecek DIMDEX 2026, küresel deniz savunma ve güvenlik sektörünün önemli karar vericilerini bir araya getiriyor. Etkinlik çerçevesinde en güncel askeri teknolojiler sergilenirken, uzmanların katıldığı paneller ve konferanslar aracılığıyla denizcilik ekosistemini etkileyen stratejik eğilimler üzerinde duruluyor.

SİBER GÜVENLİK VE YAPAY ZEKA DA GÜNDEMDE

Bölgenin eşsiz savunma ve denizcilik fuarı özelliği taşıyan DIMDEX’te, deniz sistemlerinin yanı sıra kara ve hava savunma unsurları, siber güvenlik çözümleri ve yapay zeka ile ilgili teknolojiler de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.