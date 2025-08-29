Türk Savunma Sanayisi Gelişmeye Devam Ediyor

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ GÜÇLENİYOR

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı değerlendirerek, “Bugün geldiğimiz noktada Türk savunma sanayisi, geçmişte yalnızca ithal edilen sistemlerin kullanıcılığından artık kendi özgün sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir aktöre dönüşmüştür” ifadesini kullandı. Görgün, İletişim Başkanlığı’nda düzenlenen ‘Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi’ panelinde, panelde İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi’yle birlikte birçok davetlinin katıldığını belirtti. Görgün, savunma sanayinin Türkiye için yalnızca teknoloji alanında değil, aynı zamanda tarihi bir süreç olduğunun altını çizerken, “Kurtuluş Savaşı yıllarındaki direniş ruhuyla, bugünün yüksek teknoloji atılımları arasında doğrudan bir bağ vardır. ‘Köklerden Ufuklara’ başlığı bu bağın kurumsal karşılığıdır” diye ekledi.

STRATEJİK BAĞIMSIZLIĞIN TEMELİ

Ülkelerin stratejik bağımsızlığının hem sınır güvenliği hem de teknolojik egemenlik ile direkt ilişkili olduğuna dikkat çeken Görgün, Türk savunma sanayisinin artık sadece ithal ürünlerin kullanıcısı olmakla kalmadığını, kendi özgün sistemlerini tasarlayıp üreten ve ihraç eden bir kimliğe büründüğünü ifade etti. “Bu dönüşüm, teknik bir sıçramanın ötesinde zihinsel bir devrimdir” diyen Görgün, Türkiye’nin 3 bin 500’den fazla firması ve 100 bine yaklaşan çalışanı ile 1380’den fazla savunma sanayi projesi yürüttüğünü, bu projelerin yerli tasarım, mühendislik ve üretim altyapısıyla şekillendiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ çerçevesinde geliştirilen yerli sistemlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, müttefik ülkeler için de tercih edilen çözümler haline geldiğini vurguladı.

REKABETİN YENİ KAVRAMLARI

Türkiye’nin üretimden rekabete geçtiğini ifade eden Görgün, savunma sanayisinde artık “Üretiyor muyuz” sorusunun yanında “Dünyayla nasıl rekabet ediyoruz” sorusunun ön planda olduğunu belirtti. 2024’te savunma ve havacılık sanayi ihracatının, NATO dahil olmak üzere yüzde 29 artışla 7,1 milyar dolara ulaşacağını duyuran Görgün, bunun 2024 hedeflerinin yüzde 11 üzerinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, uluslararası iş birlikleri sayesinde Türk şirketleri dünyaya ihracat yapmaya başlamışken, yalnızca geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ettiklerinin altını çizdi. Savunma ve havacılık sanayisinin temmuz ayı ihracatının 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Görgün, toplam ihracatlarının da yüzde 5,4 artışla 4,2 milyar dolara ulaştığını aktardı.

TÜRKİYE, DÜNYA GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK BİR AKTÖR

İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücüyle her alanda üretimin devam ettiğini vurguladı. “Türkiye bu sayede dünyada savunma sanayi alanında en fazla ihracat yapan 11’inci ülke konumuna yükseldi. Sahada ve masada etkili bir performans gösteren Türkiye, hem bölge hem de dünya güvenliği için vazgeçilmez bir aktör haline geldi” dedi. Pirinççi, bölgedeki gelişmelerin bu durumu daha da pekiştirdiğini sözlerine ekleyerek, ülkenin “Terörsüz Türkiye” hedefi ile bu rolünü bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.