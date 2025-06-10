TÜRK Savunma Sanayisi, INDODefence 2025’e Katılacak

FUARDA TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ KATILIMI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğündeki Türk savunma sanayisi firmaları, 11-14 Haziran’da Endonezya’nın Cakarta şehrinde düzenlenecek INDO Defence 2025 fuarına katılırken, SSB’nin açıklamasına göre, bu etkinlik Güneydoğu Asya’nın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. “Küresel barış ve istikrar için savunma ortaklıkları” teması etrafında düzenlenecek fuar, Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Dört gün sürecek etkinlikte, dünyanın farklı bölgelerinden resmi delegasyonlar ve savunma sanayisi üreticileri bir araya gelecek.

TÜRKİYE EN FAZLA FİRMAYLA KATILACAK

Fuara en fazla firma ile katılım sağlayan ülke Türkiye olurken, SSB liderliğinde ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle, 29 Türk savunma sanayisi firması katılacak. Türkiye, 32 ülkenin milli pavyon ile yer aldığı fuarda, en yüksek katılımı gösteriyor. Katılan firmalar arasında 3E Elektro Optik Sistemler, ABRAMAK, Aeromac, Anova, Armelsan, ASELSAN, Assan, Baykar, Efor Global, ELSİS, Garanti Giyim, HAVELSAN, Karmetal, Kayacı Savunma, Koluman, MKE, Nurol Makina, Repkon, ROKETSAN, Sarsılmaz, SDT, Sensorsan, STM, TAIS, Timsan, Transvaro, TURMAKS, TUSAŞ ve YONTECH (Yonca Teknik) yer alıyor.

FUARDA ÜRÜNLER SERGİLENECEK

Fuara, 60 ülkeden 1157 şirketin toplam 70 bin metrekare alanda ürün ve sistemlerini sergilemesi bekleniyor. Ayrıca, etkinliğe 40 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin katılması planlanıyor. Fuar süresince, Türk savunma sanayisi firmalarının geliştirdiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı platformlar, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri sergileniyor. Bunun yanı sıra, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler paylaşılacak ve işbirliği fırsatları değerlendirilecek.