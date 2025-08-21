Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’ye Eğitim Veriyor

TÜRKİYE’NİN SURİYE’YE ASKERİ EĞİTİMİ

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim vermeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını belirtti. İki ülke arasında 13 Ağustos’ta imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Suriye’nin savunma kapasitesini artırmanın ve askeri alanda somut iş birliği sağlanmasının hedeflenildiği kaydedildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ile beraberindeki heyet Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret etti. Suriye Savunma Bakanlığı’nın talebiyle başlatılan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması amacıyla ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve ortak bir yol haritasının belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği ifade edildi.

TEK DEVLET, TEK ORDU VURGUSU

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarını bölge barışı açısından kritik olduğunu vurguladı. “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiği belirtildi.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddiasına yanıt verdi. Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar sağlayan bir ülke olduğu ifade edildi. Önce Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması gerektiği kaydedildi. Kaynaklar, ateşkesin ardından görev tanımı netleşmiş bir misyon çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konması gerektiğini vurguladı. Henüz somut bir zemine oturmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağı belirtildi.