Türk Silahlı Kuvvetlerinden Terörist Operasyonu Açıklaması

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yer alan 4 PKK’lı teröristin de etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Açıklamada, “Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.” şeklindeki ifadelere yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terörle mücadele kararlılığını sürdürdüğü ifade ediliyor.