Türk Sineması Efsanesi Filiz Akın Kimdir?

TÜRK SİNEMASININ İKONİ: FİLİZ AKIN

Türk sinemasının en güçlü kadın oyuncularından biri olarak bilinen Filiz Akın, Yeşilçam’ın unutulmaz “Dört Yapraklı Yonca”sı içinde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte yer alıyordu. Güzelliği, zarafeti ve beyazperdedeki etkileyici performanslarıyla bir döneme damga vuran Akın, hakkında ortaya çıkan vefat haberlerinin ardından hayatı ve kariyeriyle yeniden gündeme geldi. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın’ın hastalığı neydi? Filiz Akın neden hayata veda etti? İşte, detaylar…

FİLİZ AKIN’IN HAYATI

Asıl adı Suna Akın olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından biri olmasının yanı sıra yazarlık ve sunuculuk kimlikleriyle de öne çıkan Akın, Yeşilçam’ın sembol isimleri arasında yer alıyor. Annesi, Ankaralı terzi Habibe Leman Şaşırmaz; babası ise Afyonkarahisarlı hakim Bekir Sami Akın’dır. Ailesinin kökleri Arnavut ve Çerkes asıllara dayanıyor. Filiz Akın, küçük yaşta ailesinin ayrılması üzerine ilkokul eğitimini Ankara Kızılay’daki Sarar İlkokulu’nda tamamladı. Daha sonra TED Ankara Koleji’nde öğrenim gördü ve ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne devam etti. Ancak üniversite hayatı, hayatını değiştiren bir yarışmayla yarım kaldı. 1962 yılında Artist dergisinin düzenlediği güzellik yarışmasını kazanarak sinema kariyerine ilk adımını attı. Yarışmanın ardından “Akasyalar Açarken” adlı ilk filminde dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

FİLİZ AKIN’IN KARIYERİ

Romantik komedi türündeki “Kolejli Kız” ve “Yankesici Kız” gibi yapımlarda sergilediği performanslarla kısa sürede yükselen Filiz Akın, zarif, modern ve batılı kadın tiplemeleri ile sinemada kendine özgü bir yer edindi. Kariyeri süresince birçok önemli yapımda başrol oynayan sanatçı, dönemin en beğenilen ve aranan oyuncularından biri olmayı başardı.

FİLİZ AKIN’IN ÖZEL HAYATI

Özel hayatında da gündemi meşgul eden Akın, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yapmıştır. Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden oğlu İlker İnanoğlu dünyaya geldi. İlker İnanoğlu, çocuk yaşlarda “Yumurcak” serisiyle ün kazanmış, ayrıca Fransa’da diplomatik çevrelerde bulunmuştur.

FİLİZ AKIN’IN HASTALIĞI VE MÜCADELESİ

2002 yılında çene kanseri nedeniyle tedavi gören Filiz Akın, başarılı bir süreçle hastalığı yenmeyi başardı. Bu dönemde kanserle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla “sarı bilezik” ve “mavi bilezik” gibi sosyal farkındalık kampanyaları yürütmüş ve büyük destek görmüştür. Sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılan sanatçı, Starkey İşitme Vakfı’nın onursal başkanlığını üstlenmiş, “Türkiye’de İşitmeyen Kalmasın” projesiyle binlerce çocuğun işitme cihazına ulaşmasına öncülük etmiştir.

FİLİZ AKIN’IN SANATSAL DÜNYASI

Filiz Akın hakkında birçok kitap yazılmıştır. Bircan Silan Usallı’nın “Dört Yapraklı Yonca” adlı eserinde Akın’ın yanı sıra Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik’in hayat öyküleri detaylıca incelenmiştir. Pınar Çekirge’nin “Başrolde Filiz Akın” kitabı ise, onun Türk sinemasındaki yerini ikonografik ve toplumsal bir çerçevede ele almıştır. Akın, sanat kariyerinin yanı sıra Sabah gazetesinde köşe yazarak fikirlerini okuyucularla paylaşmıştır.

FİLİZ AKIN’IN VEFATI

Uzun yıllar boyunca hem sanat dünyasında hem de toplumsal projelerde aktif olarak yer alan Filiz Akın, son dönemlerde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Nazofarenks (geniz) kanseriyle savaşan sanatçı, aynı zamanda zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle de tedavi görmekteydi. 1 Eylül 2024 itibarıyla Bodrum’da hastanede tedavi altına alınan Akın’ın sağlık durumu zamanla ağırlaştı. Yaşamsal riske karşı acil müdahale ihtiyacının doğması üzerine, Cumhurbaşkanlığı’nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak 2025 gecesi İstanbul’a nakledildi. Burada kapsamlı bir tedavi sürecine alınan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen sağlık durumuna yanıt veremedi. Filiz Akın, 22 Mart 2025 tarihinde 82 yaşında hayata veda etti. Bu acı haber, Türk sinema dünyasında ve onu yıllarca severek izleyen hayranları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

FİLİZ AKIN’IN UNUTULMAZ FİLMLERİ

Filiz Akın, Türk sinemasında birçok unutulmaz filmde rol aldı. Bunlar arasında “Babaların Babası” (1975), “Tatlı Cadının Maceraları” (1975), “Yumurcak” serisi, “Almanyalı Yarim” (1974), “Acı Hayat” (1973) gibi yapımlar yer alıyor. Akın, sinema kariyeri boyunca toplamda 90’dan fazla yapımda yer almıştır.

FİLİZ AKIN’IN YAZDIĞI KİTAPLAR

Filiz Akın, yazdığı kitaplarla da okuyucularına ulaşmıştır. Bu eserler arasında “Güzelliklere Merhaba” (1995), “Hayata Merhaba” (2005), “Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine” (2006) ve “Lezzete Merhaba” (2013) bulunmaktadır.