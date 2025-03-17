Türk Sinemasının Unutulmaz İsmi Gülhan Vefat Etti

UNUTULMAZ OYUNCU VEFAT ETTİ

Türk sinemasının ikonik yapımları arasında yer alan, özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı ‘Postacı’ filminde Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı ‘Latif’ karakterinin eşi ‘Petra’ olarak hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti. Acı haberi, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan sosyal medyadan duyurdu.

TEYZİESİ KABUL EDİLDİ

Ahmet Gülhan, paylaşımında “Yarım asırlık eşimi kaybettim. Acım sonsuzdur” ifadelerine yer verdi. Hatice Gülümser Gülhan, 16 Mart Pazar günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Hamid-i Evvel Camii’nde gerçekleşen cenaze töreninde, Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan’ın yakın dostu Şevket Altuğ da katıldı.