Türk Şirketler, Suriye’de Yatırım İstiyor

Türkiye-Suriye İLİŞKİLERİ VE İŞ DÜNYASI BEKLENTİLERİ

Türkiye ile Suriye arasındaki yakın ilişkiler, Türk şirketlerin Suriye’deki rol alması beklentilerini artırıyor. Ancak iş dünyası, ticaret ve yatırımlar için Hazine garantisi ile finansal kaynak talep ediyor. Devletler arası ilişkilerin güçlenmesi, Suriye’nin yeniden inşasında Türk şirketlerin aktif olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. ABD ve AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılacağı yönündeki açıklamaları, ülkeye yönelik ticaret ve yatırımların artacağını gösteriyor. Türk şirketler, Ahmet Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetimi ile ilişkilerini geliştirmek için ‘garanti’ bekliyor.

ABD VE AB’DEN YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Mayıs ayında ABD ve AB, Suriye’ye uzun süredir uygulanan yaptırımların kaldırılacağına dair art arda açıklamalar yaptı. ABD Başkanı tarafından 13 Mayıs’ta “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımlar sona erecek” denildi. Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise 20 Mayıs’taki açıklamasında, “Suriye halkının yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye’yi yeniden inşa etmesine yardımcı olmak” istediklerini belirtti. 23 Mayıs’ta ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdı. Akabinde Erdoğan, 24 Mayıs’ta Şara ile görüşerek, özellikle enerji, savunma ve ulaştırma alanlarında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

YATIRIM FIRSATLARI VE İŞ BİRLİKLERİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi, yaptırımların kalkmasıyla Türk firmaları için Suriye’deki yatırımlarının önemli ölçüde kolaylaştığını söylüyor. Bankacılık sektöründe beklenen açılımların döviz transferlerinin kolaylaşmasını sağladığını ifade eden Özçörekçi, “Uluslararası kuruluşlarla görüşmeler sürüyor” diyor. Suriye’de iş yapmak isteyen uluslararası firmaların Türk ortaklara yöneldiği, enerji, liman yönetimi gibi sektörlerde hareketliliğin arttığı belirtiliyor.

SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Suriye’de iç savaş öncesi dış ticaret hacminin artırılması hedefleniyordu. Ancak 2011’de ihracat büyük oranda düştü. 2023’te Türk şirketlerinin Suriye’ye ihracatı 2 milyar dolara yükseldi. İş dünyası, devlet tarafından Hazine garantisi verilmesi gerektiğini vurguluyor. Akdeniz Mobilya Onursal Başkanı Bülent Aymen, “Büyük ölçekli ticari anlaşmalar yapmıyoruz ancak yaptırımların kalkacağına dair beklentiler hareket yarattı” diyor.

GÜVEN SORUNU VE FİNANSMAN İHTİYACI

Suriye’de ticaret yapmak isteyen Türk firmalarının güven sorunları hala devam ediyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Kaynak yetersizliği sınırlayıcı bir faktör” diyerek, yatırım yapmak için uluslararası finans kurumlarının desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Birleşmiş Milletler Suriye ekonomisinin savaş boyunca 800 milyar dolar kaybettiğini ifade ederken, Suriye’nin yeniden inşası için 600 milyar dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.